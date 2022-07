No, il 5G non emette più radiazioni

Molta resistenza verso le nuove tecnologie - A tal proposito il consigliere nazionale dei Verdi Michael Töngi ribatte: «Si ha sempre l'impressione che l’altra parte non sia obiettiva». Il lucernese, tra le altre cose, è membro del comitato SaferPhone, che intende ridurre l'esposizione generale dell'uomo, degli animali e dell'ambiente ai NIR. Grasser assicura che il 5G in questo senso offrirà un contributo importante. In effetti le società di telecomunicazione stanno cercando di ammodernare gli impianti esistenti. Non mancano però le resistenze. Attualmente sono più di 3100 le procedure di approvazione bloccate in tutta la Svizzera. «Non stiamo facendo progressi», ammette il Ceo di Asut.