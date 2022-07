Scoperta una necropoli romana

Necropoli tardo antica e tracce di artigianato dell'epoca - Finora il Servizio archeologico è stato in grado di riportare alla luce sei tombe, che in parte contenevano ricchi corredi funebri – tra cui un vaso in pietra ollare, una fibula ad anello, un coltello di ferro e resti di cibo (sotto forma di ossa di animali). Le sei tombe sono state danneggiate in alcuni punti o conservate solo parzialmente per via della campicoltura che in seguito è stata avviata in questa zona.