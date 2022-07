Oggi entra in vigore il matrimonio per tutti

«Si tratta di un una pietra miliare per la parità», ha dichiarato il direttore di Pink Cross, Roman Heggli. Per Alessandra Widmer, codirettrice dell'Organizzazione svizzera delle lesbiche (LOS), «la giornata non ha un significato solo per coloro che si sposano oggi. L'effetto simbolico sulla comunità non va sottovalutato, perché il matrimonio per tutti è un chiaro segnale di parità di diritti per le coppie omosessuali in Svizzera».