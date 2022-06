Hanno rubato 3,2 milioni alle FFS

BERNA - Il Tribunale penale federale ha condannato con rito abbreviato tre ex dipendenti delle FFS a pene pecuniarie con la condizionale di rispettivamente 15, 17 e 18 mesi per truffa per mestiere, falsità in documenti e infedeltà nella gestione pubblica. Un loro complice ha ricevuto una pena pecuniaria di 20 mesi anch'essa sospesa. I quattro avevano sottratto alle Ferrovie federali circa 3,2 milioni di franchi.