Nate sette testuggini raggiate, record per lo Zoo di Basilea

BASILEA - Dal 2016 le testuggini raggiate si riproducono con successo allo Zoo di Basilea. Ma la stagione riproduttiva non è mai andata così bene come quest'anno: ben sette testuggini sono nate questo inverno, e possono già essere ammirate nel Vivarium.

Altre covate erano state registrate nel 2016, 2017 e 2020, ma mai numerose come quest'anno: il 31 gennaio tre uova di testuggini raggiate si sono schiuse da un'unica covata, a cui si sono aggiunti altri quattro esemplari dal 14 al 17 marzo. L'aumento delle nascite è dovuto a due fattori principali, fa sapere lo zoo. La qualità del cibo è stata migliorata in modo da offrire erbe selvatiche tutto l'anno (in forma essiccata in inverno). Inoltre le uova non vengono più trasferite nell'incubatrice subito dopo la deposizione, ma vengono prima tenute in un luogo fresco per circa tre mesi ad una temperatura di 20 gradi. Vengono così simulate le condizioni in natura: le uova vengono spesso deposte verso la fine della stagione calda e piovosa, seguita da una fase più fresca e secca di circa tre mesi. Durante questo periodo l'uovo non si sviluppa, ma la cosiddetta diapausa innesca lo sviluppo successivo. Per schiudersi le uova hanno bisogno di altri tre mesi a circa 30-32 gradi.

I sette cuccioli possono già essere ammirati dai visitatori. Accanto si trovano già i loro due fratelli maggiori nati nel 2016 e 2017, e un gruppo di "adolescenti" che sono stati confiscati in un mercato di Hong Kong nel 2014. Poco distante vivono anche gli esemplari nati nel 2020.

Specie minacciata di estinzione

La riproduzione della specie è importante, in quanto è minacciata di estinzione. Le testuggini raggiate si trovano solamente nel sud del Madagascar, e fino ad un massimo di 100 chilometri dalle coste. Il loro habitat è costituito soprattutto da zone di arbusti secchi, sempre più minacciato dall'uomo. Ma il pericolo maggiore deriva dal bracconaggio. Le popolazioni che vivono nella zona considerano la specie sacra, e non interferiscono con la vita dell'animale. Tuttavia i malgasci che arrivano dalle zone più settentrionali sono soliti utilizzare le testuggini raggiate come animali domestici o come fonte di carne. Con un peso fino a 15 chili e una lunghezza del guscio che può raggiungere i 40 centimetri, un solo esemplare può sfamare un'intera famiglia. Oltre ad essere consumati nel paese stesso, sono spesso oggetto di contrabbando, e vengono venduti soprattutto in Cina.

Solitamente le testuggini raggiate vengono raccolte dai bracconieri e accatastate per un lungo periodo di tempo, per essere trasportate tutte insieme. L'accumulo degli esemplari è possibile perché gli animali possono rimanere senza cibo e acqua per diverse settimane. Solo negli ultimi anni 12'000 testuggini sono state trovate e salvate dalle case in Madagascar. Tuttavia prima di rimetterle in libertà devono trascorrere un periodo in aree protette, in modo che gli esemplari possano essere riabilitati e curati in caso di malattie, che potrebbero trasmettere alle popolazioni che vivono libere. Secondo le stime ogni anno circa 250'000 testuggini raggiate vengono cacciate. A mancare sono soprattutto le femmine, tanto che la specie è stata inserita nella Lista rossa dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura dal 2008.

Zoo Basel