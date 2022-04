Nel Grigioni e nato il "villaggio capricorno"

GRIGIONI - Il nome di Pontresina, paesino dei Grigioni, sta diventando sempre più noto grazie alla numerosa presenza di stambecchi che vagano liberamente fra le vie e il verde.

I loro territori si stanno avvicinando sempre più ai villaggi, e di tanto in tanto "sconfinano" alla ricerca di cibo. È quello che è successo proprio in questi giorni, fenomeno che ci viene documentato nel video e foto in galleria. Golosi, scaltri e per niente intimoriti dall'uomo, sono scesi a valle alla ricerca dell'erba appena germogliata.

I guardacaccia del "villaggio capricorno" raccomandano alla popolazione e ai turisti di non dare da mangiare agli animali, che proseguiranno le loro escursioni nel centro abitato almeno fino a metà maggio.

20Minuten