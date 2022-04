Lucernesi e nidvaldesi hanno riconsegnato le loro armi

LUCERNA - Ottocento armi da fuoco e diversi chili di munizioni sono stati consegnati oggi alle forze dell'ordine in due cantoni della Svizzera centrale, ha indicato la polizia cantonale lucernese. Tali armi e munizioni verranno distrutte.

Le armi da fuoco, che non erano più utilizzate, sono state consegnate in sette commissariati di polizia dei cantoni di Lucerna e Nidvaldo. In linea di principio, la consegna presso le polizie cantonali è possibile in qualsiasi momento. Campagne specifiche presentano tuttavia il vantaggio di attrarre una maggiore attenzione e di raggiungere così un risultato migliore.

Polizia cantonale Lucerna