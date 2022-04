Non si arresta la Tusker mania! L'elefante social conquista la rete

BASILEA - È da subito diventato la star dello zoo di Basilea. Stiamo parlando del 30enne pachiderma Tusker, che arrivato da pochissimo tempo ha già portato alla ribalta il nome del parco della città sul Reno.

La parola ora passa a Fabian Schmidt, curatore degli animali del Zoo Basel; ai microfoni di 20Minuten dice che «Tusker è molto giocoso, per questo noi gli prepariamo i tronchi coi quali può divertirsi col suo passatempo preferito. Ovvero appoggiarne uno in orizzontale sopra ad un altro già piantato a terra in verticale, cercando di farlo stare in perfetto equilibrio. E non si schioda fino a quando non ci riesce».

L'elefante è diventato virale sui social già da qualche giorno, grazie ad un video caricato nella rete da una persona del pubblico, che lo ha ripreso proprio mentre stava dando spettacolo delle sue capacità. In brevissimo tempo ha già fatto il giro del mondo.

«Una delle cose più divertenti è che sembra letteralmente spronato dagli applausi e dall'incitamento dei visitatori del parco - continua Fabian -. Cerchiamo di fare il possibile perché non si annoi; per esempio due settimane fa gli abbiamo sostituito i vecchi tronchi ormai marci, con diversi nuovi. È come un gigantesco bambinone, ne è rimasto molto felice».

A quanto pare, non lo stimola solo il fatto di essere al centro dell'attenzione dei visitatori, infatti «quando Tusker gioca, le elefantesse rimangono intorno a lui a guardarlo. Noi non lo forziamo nelle sue attività, se ha voglia d'intrattenersi con i tronchi lo fa, se non ne ha voglia, per noi non è affatto un problema - sottolinea il curatore dello zoo -. Con lui è come una partnership. È un animale fantastico!».

