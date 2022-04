La cucciola di ippopotamo pigmeo si mostra ai visitatori

BASILEA - C'è un nuovo cucciolo da ammirare allo Zoo di Basilea. L'ippopotamo pigmeo Sala, nata lo scorso 3 ottobre, ha cominciato ad uscire all'aperto, dove può essere ammirata dai visitatori. La specie preferisce passare i mesi freddi all'interno dello zoo, dove viene mantenuto un ambiente caldo e umido, con tanto di piscina riscaldata a 22 gradi (la struttura interna non è visibile ai visitatori).

Il rapporto con il sole - Solo quando il sole comincia a farsi più caldo gli ippopotami pigmei escono brevemente all'aperto, soprattutto verso mezzogiorno. Ed ecco che proprio in questi giorni la piccola Sala ha cominciato a fare delle piccole incursioni nell'area esterna, accompagnata dalla mamma Ashaki, di 17 anni.

La specie, Choeropsis liberiensis, vive nelle foreste pluviali dell'Africa occidentale tropicale (Costa d'Avorio, Guinea, Liberia e Sierra Leone). Gli ippopotami pigmei amano prendere il sole, tuttavia la loro pelle è delicata. Lo strato più esterno è sottile e si asciuga facilmente; ecco perché posseggono delle ghiandole che secernono un muco salato quando vengono esposti ad una forte luce solare. E per mantenere una pelle elastica gli animali devono fare il bagno ogni giorno.

Problemi di peso? - Alla nascita Sala pesava 6,4 chili. Con il tempo però la piccola non ha preso peso tanto velocemente quanto i suoi fratelli, nati gli scorsi anni. Inizialmente i custodi erano preoccupati, ma un confronto con i dati raccolti dallo Zoo e dal sistema internazionale Zoological Information Management System ha rassicurato gli esperti. Erano i suoi fratelli ad essere quasi all'estremo opposto della scala. Oggi Sala pesa più di 30 chili, è vivace e mangia insalata e verdure con appetito.

Specie minacciata - L'habitat degli ippopotami pigmei è fortemente minacciato. La foresta pluviale subisce continui disboscamenti, mentre la specie viene cacciata per la carne. Nella Lista rossa dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura gli ippopotami pigmei sono classificati come "criticamente in pericolo".

Un nuovo struzzo allo Zoo - Il 10 marzo è arrivato allo Zoo di Basilea un nuovo struzzo, Imani. Il giovane animale è arrivato per accoppiarsi con la femmina Aruba (o almeno questo è quello che spera la struttura). L'ex compagno della femmina, Mahali, era stato addormentato l'anno scorso a causa di problemi di salute. Il nuovo esemplare è arrivato da un allevamento privato di Bättwil, ed è stato selezionato per la sua docilità.

