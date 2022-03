Dieci anni dallo schianto che uccise 22 bambini

SIERRE - Il primo ministro belga Alexander De Croo, il presidente della Confederazione Ignazio Cassis e altri ospiti hanno ricordato oggi le vittime dell'incidente di pullman avvenuto a Sierre (VS) esattamente dieci anni fa. Morirono 28 persone, fra le quali 22 bambini.

I bambini e i loro accompagnatori provenienti da Belgio e Olanda stavano tornando a casa - in particolare nelle città fiamminghe di Lommel e Heverlee - dopo una settimana bianca passata nella Val d'Anniviers (VS).

La tragedia risale al 13 marzo 2012, quando il pullman che trasportava due classi scolastiche si era schiantato nella galleria dell'autostrada A9. A bordo del veicolo si trovavano in totale 52 persone.

Ricordo delle vittime - Durante la cerimonia Cassis ha detto che questo momento di ricordo è anche un modo per ritrovarsi con le vittime. I pensieri sono per i genitori dei piccoli. Un omaggio è stato però anche espresso per tutti i soccorritori che sono intervenuti in maniera professionale.

La tragedia del 13 marzo ha colpito profondamente Belgio, Olanda e Svizzera. Dieci anni dopo le vittime non sono dimenticate, ha dichiarato Cassis secondo la versione scritta del suo discorso. Per l'occasione è stata inaugurata una targa commemorativa con i nomi delle persone scomparse vicino al monumento per le vittime. Una targa è stata posta anche sul luogo dell'incidente.

Alla cerimonia erano presenti anche l'ex ministro olandese Piet Hein Donner, i consiglieri di stato vallesani, una delegazione del municipio di Sierre e circa 150 parenti delle vittime.

Cerimonia anche in Belgio - Questa sera nella città di Lommel i cittadini accenderanno delle luci in memoria delle vittime. In programma anche una piccola cerimonia su invito.

Cassis, a margine della cerimonia, ha anche avuto un incontro bilaterale con il premier Alexander De Croo. Come scritto da quest'ultimo su Twitter, si è discusso della guerra in Ucraina e delle sfide ad essa collegate. I due si sono anche intrattenuti sulla collaborazione fra svizzera ed Ue per quel che riguarda le sanzioni contro la Russia.

