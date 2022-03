In Svizzera 25'131 casi e 15 decessi

BERNA - Sono 25'131 i test risultati positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Svizzera. Ieri erano stati 23'023, l'altro ieri 23'684. Si contano inoltre 15 ulteriori decessi causati dalla malattia. Il tasso di positività, su un totale di test effettuati, si attesta al 41,82%.

In ospedale - Nei nosocomi svizzeri sono stati ammessi 111 nuovi pazienti Covid. Scendono ancora leggermente, di 27 unità, i ricoverati a causa del virus (oggi 1'379), che occupano attualmente il 6% dei posti letto complessivi (ieri era il 6,1%). In cure intense si contano invece due pazienti in meno, per un'occupazione del 15,9%.

Isolamenti - Secondo i numeri del contact tracing, al momento in Svizzera 57'985 persone si trovano in isolamento perché contagiate.

Il vaccino - I dati relativi alla campagna di vaccinazione riportano che il 69,05% degli svizzeri è ora completamente vaccinato (due dosi oppure già guariti dalla malattia con una dose). Tra la popolazione in età di pensionamento questa proporzione sale al 90,98%. Il 41,55% degli svizzeri ha inoltre già ricevuto anche la dose di richiamo, percentuale che si eleva al 75,94% tra gli over 65.