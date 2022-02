Lo Zoo di Basilea accoglie i pellicani crespi

BASILEA - A fine novembre lo Zoo di Basilea ha accolto cinque nuovi esemplari di pellicani crespi (Pelecanus crispus), che vanno ad aggiungersi ad altri cinque pellicani bianchi (Pelecanus onocrotalus).

Le due specie vivono spesso in contatto nell'habitat naturale, tanto da riuscire anche ad accoppiarsi. Tuttavia ciò accade solamente quando non ci sono sufficienti partner della stessa specie.

Caratteristiche - I pellicani crespi, così come i pellicani bianchi, nidificano in colonie a terra, e si nutrono in gruppo. Tuttavia i primi sono la specie di pellicani più grande delle otto presenti in natura. Mentre i pellicani bianchi amano le colonie numerose per nidificare, i pellicani crespi sono più riservati.

Nonostante il peso e le dimensioni, i pellicani riescono a volare, anche se il decollo risulta spesso difficoltoso. Ma una volta in aria compiono anche lunghe distanze.

I pellicani crespi, vivono nell'Europa meridionale e nell'Asia centrale nei pressi di acqua dolce e salmastra, delta dei fiumi e lagune. Per pescare utilizzano il loro grande becco, che presenta la caratteristica sacca elastica all'altezza della gola.

Prima dell'accoppiamento i pellicani crespi mutano parte del loro piumaggio, compresa una nuova "acconciatura" (da qui il loro nome): piume lunghe e ricce adornano la parte posteriore della testa, mentre la sacca della gola diventa color rosso.

Specie in via d'estinzione - La popolazione dei pellicani crespi in natura è diminuita a causa della perdita di habitat. Inoltre le colonie riproduttive vengono spesso disturbate, interrompendo l'accoppiamento. Vari progetti di conservazione stanno contribuendo a stabilizzare la popolazione della specie in pericolo, ad esempio fornendo nuove isole riproduttive.

Zoo Basilea