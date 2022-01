Richiamate alcune borracce per bicicletta ZEFAL: «rischio di soffocamento»

Giornalista in formazione

Simona Roberti-Maggiore

ZURIGO - Borracce colorate, sì, ma «a rischio di soffocamento». L'Ufficio prevenzione infortuni (UPI) comunica che ZEFAL SA richiama alcune borracce per bicicletta per bambini. La motivazione? «Non si può escludere che nelle borracce in questione la valvola push-pull possa staccarsi, con conseguente rischio di soffocamento del bambino».

Queste borracce sono state vendute tra gennaio 2017 e gennaio 2022 in differenti varietà di motivi e colori (vedi fotografie allegate). Per capire se la vostra borraccia è interessata da questo richiamo occorre controllare il fondo di quest'ultima e verificare le cifre in questo modo:

I consumatori in possesso di una di queste borracce, specifica UPI, sono pregati di non utilizzarle più e di eliminarle tempestivamente oppure di rimandarle al produttore seguendo le istruzioni: https://www.zefal.com/en/cms/67/LittleZ_Recall.

