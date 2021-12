Basta un bicchiere per offuscare i sensi

BERNA - Lo aveva già sottolineato il Tcs, ora anche l'UPI (Ufficio prevenzione infortuni) lo conferma: l’alcool aumenta il rischio di incidenti.

In media, ogni anno 32 persone perdono la vita e più di 420 riportano ferite gravi. La maggior parte di tali incidenti si verifica di notte, in particolare nei fine settimana e nei giorni festivi.

Chi beve alcolici, ad esempio durante le feste, in seguito non dovrebbe guidare un veicolo. Infatti, anche in caso di consumo ridotto di alcol esiste un rischio d’incidente, come ricorda l’UPI con una nuova campagna che prevede l’affissione di manifesti in tutta la Svizzera e iniziative sui social media.

D'altra parte, l’alcol compromette la capacità di guida di tutte le persone. Basta un bicchiere per allungare il tempo di reazione e ridurre la capacità visiva, la concentrazione e la coordinazione. Inoltre, il consumo di alcol provoca stanchezza, una condizione pericolosa per un viaggio in auto o con un altro veicolo.

L’assunzione di farmaci – una volta o regolarmente – può aumentare gli effetti negativi del consumo di alcol. Di conseguenza, l’UPI raccomanda di prendere in considerazione un’alternativa qualora si voglia bere degli alcolici e si deve tornare a casa.

Nuova campagna: «L’alcol offusca i sensi» - Con la sua nuova campagna di prevenzione, l’UPI sensibilizza l’opinione pubblica su tale argomento.

Con manifesti in più di 6000 località in Svizzera e in forma animata sui social media, agli utenti della strada viene ricordato che basta un bicchiere di vino, birra o prosecco per offuscare i sensi. La campagna è stata lanciata in modo mirato per le feste di Natale e Capodanno.

Conseguenze fino alla pena detentiva - Quando si guida sotto l’influsso dell’alcol si rischia non solo un incidente, ma anche guai economici e giuridici: chi guida un veicolo con un tasso di alcolemia troppo elevato o causa un incidente sotto l’influsso di alcol, rischia il ritiro della patente, delle multe, la riduzione delle prestazioni assicurative o addirittura una pena detentiva. In Svizzera è in vigore il limite dello 0,5 per mille. Per i neopatentati e per alcune categorie professionali il valore limite è dello 0,1 per mille, una tolleranza di fatto zero.

Un sondaggio recente dell’UPI rivela che i valori limite vengono dimenticati: solo il 63% delle automobiliste e degli automobilisti lo sa.

Come tornare a casa sicuri?