Il party nel bosco viene sgomberato

LEUK (VS) - Il comune vallesano di Leuk ha sporto denuncia per danneggiamento dopo un affollato goa party svoltosi durante il week-end nel bosco di Finges. Il municipio, che non aveva autorizzato tale raduno, aveva chiesto agli organizzatori che vi venisse messo fine entro le 14 di ieri.

«Sabato, fra 300 e 400 persone si trovavano sul posto, ascoltando musica ad alto volume», scrive in un comunicato divulgato oggi la polizia cantonale. Gli agenti, su richiesta del comune, sono intervenuti per far rispettare l'ultimatum, ha precisato a Keystone-ATS una portavoce delle forze dell'ordine.

La polizia ha proceduto all'identificazione e all'allontanamento dei partecipanti che non se n'erano ancora andati. Gli interessati saranno denunciati all'autorità competente.

Stando alla portavoce, si tratta del secondo evento del genere in Vallese quest'anno. Un rave party aveva infatti avuto luogo a inizio agosto in quel di Arbaz.