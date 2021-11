Nei Grigioni si può già sciare

COIRA - Sciare e fare snowboard sarà possibile nei Grigioni già da oggi e domani. Le abbondanti nevicate in alta quota degli scorsi giorni hanno infatti spinto due altri gestori (Davos-Klosters e Laax) ad aprire taluni impianti prima del previsto. Nell'Alta Engadina gli amanti dello sci hanno invece iniziato la stagione invernale già a fine ottobre.

Fra i comprensori sciistici parzialmente aperti figura quello di Davos: da oggi gli appassionati degli sport invernali possono prendere la funicolare per raggiungere le piste della Parsenn. Qui sono in funzione le seggiovie "Total", "Rapid" e "Parsennhüttenbahn", indica in una nota il gestore Davos-Klosters, precisando che sabato e domenica verrà inoltre aperta la seggiovia "Furka".

Nei Grigioni la stagione invernale si apre domani anche nell'impianto sciistico a Laax, seppur con un'offerta ridotta. L'attività si snoderà su due piste sul ghiacciaio del Vorab. I freestyler potranno sbizzarrirsi su un piccolo Snowpark, si legge in una nota odierna.

Tra le altre zone sciistiche aperte già da fine ottobre figura Diavolezza, in Alta Engadina. Nel piccolo comprensorio il mercoledì pomeriggio e nel fine settimana è in funzione uno dei cinque impianti per gli appassionati degli sport invernali.