Zurigo investe nelle facciate delle case "rinverdite"

ZURIGO - Facciate di case ricoperte di vegetazione per combattere la calura sempre più frequente e maggiore biodiversità sui tetti piatti: il consiglio comunale della città di Zurigo ha dato oggi il via libera a due progetti di rinverdimento. Costo complessivo: 8 milioni di franchi.

Con il progetto di "rinverdimento verticale", la città vuole ricoprire di vegetazione le facciate di almeno dieci edifici all'anno. Ciò dovrebbe contribuire al raffreddamento degli edifici e prevenire le isole di canicola in città. Il parlamento cittadino ha deciso di concentrarsi su un maggior numero di progetti di piccole e medie dimensioni piuttosto che su singoli grandi progetti: per ora quindi, i grattacieli dovranno aspettare.

Il secondo progetto di inverdimento mira a promuovere aree ecologicamente preziose in città, per esempio trasformando i tetti piani in ghiaia in verdi prati. Per le aree a terra, la città verserà 20 franchi al metro quadrato, per i tetti piatti 50 franchi.

I programmi sono stati ampiamente accolti nel consiglio comunale zurighese, dominato dal fronte rosso-verde, con la sola opposizione dell'UDC.