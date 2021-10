Il Vaxbus grigionese torna in garage

COIRA - Il vaxbus grigionese termina il suo secondo giro con un bottino di 8'000 vaccinazioni. Per ragioni climatiche ora viene sostituito da un team mobile che raggiungerà 21 località e offrirà anche il vaccino Johnson & Johnson.

Dopo otto settimane, peregrinando senza sosta attraverso il territorio retico, oggi il vaxbus conclude la sua attività dopo aver fatto tappa in 38 località. Il suo team ha somministrato 8'000 vaccinazioni e offerto consulenza a tutti gli interessati. Lo comunica oggi l'Amministrazione cantonale annunciando che il bus verrà sostituito da un team mobile perché «le temperature sono diminuite sensibilmente» e l'autobus «non è la struttura ideale».

Il terzo giro di vaccinazioni su territorio cantonale viene curato da un gruppo specializzato che raggiungerà 21 località diverse, nessuna delle quali situata nel Grigioni italiano. Oltre ai vaccini di Moderna e Pfizer, ora sarà offerto anche il preparato di Janssen (J&J).

Il vaccino Janssen - Secondo la nota esplicativa odierna, con l'inoculazione del vaccino Janssen «sezioni di DNA vengono accoppiate a un virus del raffreddore innocuo (vettore) e vengono in tal modo assimilate dalle cellule dell'organismo. Queste sezioni di DNA servono al sistema immunitario come modello per attivare una risposta immunitaria e a formare anticorpi contro il coronavirus. Viene somministrato una sola volta ed è raccomandato per persone a partire dai 18 anni che per ragioni mediche non possono farsi vaccinare con un vaccino mRNA. L'immunizzazione con Janssen non è raccomandata alle donne incinte e alle persone immuno-soppresse. Infatti in queste ultime i vaccini mRNA stimolano una risposta immunitaria migliore.