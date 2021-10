Funzionario spende in prostitute i soldi della cassa rifugiati: condannato

SION - L'ex responsabile della cassa dell'Ufficio d'accoglienza dei rifugiati del Vallese centrale è stato condannato dal Tribunale distrettuale di Sion per appropriazione indebita e falsità in documenti. L'uomo aveva sottratto 166'000 franchi tra il 2019 e il 2020, principalmente spesi in prostitute.

L'uomo, che ha in parte già restituito i soldi, è stato processato con un rito abbreviato, ha detto il procuratore Nicolas Dubuis a Keystone-ATS confermando quando pubblicato dal Nouvelliste sul suo sito web. La sua pena non è ancora stata comunicata, dovrebbe essere di due anni di detenzione come proposto nel decreto d'accusa.