Un giro in sommergibile sul fondo del Lago dei Quattro Cantoni

elaborata da Robert Krcmar Giornalista in formazione

LUCERNA - Dalla fine dell'anno un sommergibile rinnovato sarà a disposizione di chi volesse "visitare" le profondità del Lago dei Quattro Cantoni a Lucerna.

Il P-63 è l'unica imbarcazione di questo tipo in Svizzera con licenza per il trasporto di passeggeri. Il biglietto per l'immersione costa 490 franchi a persona.

L'imbarcazione di 6,5 tonnellate lunga 5,5 metri e larga 2,5 metri potrà portare tre passeggeri con il pilota fino a 100 metri di profondità, è stato detto oggi alla presentazione del sommergibile tenutasi nel bacino del lago di Lucerna presso il Museo dei trasporti. Durante il viaggio vengono avvicinati due relitti.

I responsabili hanno sottolineato soprattutto le misure di sicurezza dell'imbarcazione, che verrà messa in acqua il 16 ottobre, descrivendole in modo dettagliato.

Il P-63 fu costruito sul Lago di Costanza nel 1987 e utilizzato principalmente per ispezioni e lavori subacquei. In seguito, l'imbarcazione arrivò a Franz Hattan, un sommozzatore professionista di Hergiswil (NW), che nel 2018 intendeva offrire con il sommergibile viaggi a passeggeri, ma poi lo vendette per circa 100'000 franchi alla società von Epelbaum.





