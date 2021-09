Al liceo i vaccinati indossano un cartellino

USTER (ZH) - Mascherina a scuola, sì o no? Ogni cantone fa a modo suo. E a volte, anche i direttori scolastici ci mettono della fantasia. Al liceo cantonale di Uster (ZH) da questa settimana gli studenti in possesso di un certificato vaccinale potranno girare a volto scoperto. Per distinguersi dagli altri, verranno forniti di un cartellino nominativo.

Il cartellino «dovrà essere indossato in modo ben visibile» dagli allievi. Come si legge in un messaggio inviato dal direttore dell'istituto agli studenti, ogni persona esente dall'obbligo di mascherina «riceverà una targa con un codice QR». I codici verranno emessi dalla segreteria scolastica a partire da lunedì prossimo, esclusivamente agli studenti vaccinati o che si sono sottoposti a un tampone.

Tra gli allievi del Liceo non mancano i malumori. «Da quando sono vaccinato, sono contento di non dover più indossare la mascherina a scuola. Ma trovo sbagliato marchiare così le persone in base alle proprie scelte» ha raccontato uno studente a 20 Minuten. Non è il solo a pensarla così. «In questo modo si creano delle discriminazioni tra gli allievi» ragiona un compagno di scuola.

Il direttore Patrick Ehrismann conferma la misura. «Questo strumento ci permette di adempiere al monitoraggio dell'obbligo di mascherina in modo molto più pratico. In questo modo non sono più necessari controlli campione, e anche fuori dalle aule gli studenti possono circolare tranquillamente senza mascherina. Prima ciò non era possibile nei corridoi, nei laboratori e nelle sale comuni, per l'impossibilità di una verifica da parte del personale scolastico». I codici QR vengono rigenerati ogni settimana, e sono identici per tutti gli allievi.

Scuola che vai, regole che trovi. Nel vicino Istituto professionale di Uster si applica un sistema più tradizionale (e più diffuso in Svizzera). Gli allievi con certificato Covid sono esentati dall'indossare la mascherina in classe, e gli insegnanti «hanno a disposizione un elenco con i nominativi di chi è esentato e chi no» spiega il direttore Otto Schlosser. Fuori dalle aulee al contrario vige l'obbligo di mascherina per tutti.