I giovani lupi del branco di Stagias non verranno uccisi

BERNA - I due giovani lupi del branco di Stagias non saranno uccisi. Così ha deciso l'Ufam, dopo che il Canton Grigioni aveva inoltrato una domanda di regolazione del branco.

A seguito dell’esame della documentazione sottoposta, l’Ufficio ha constatato che i criteri necessari non sono soddisfatti. Il danno al bestiame da reddito protetto è infatti inferiore alla soglia di 10 animali predati necessaria per autorizzare un intervento di regolazione. L’Ufam ha pertanto respinto la domanda sulla base della legge sulla caccia e della relativa ordinanza d’applicazione, la cui revisione è entrata in vigore a metà luglio 2021.

L’Ufficio ha emanato una decisione, contro la quale il Cantone può interporre ricorso presso il Tribunale amministrativo federale. Ricordiamo come il 6 settembre, aveva approvato la domanda di abbattimento di tre giovani lupi del branco di Beverin inoltrata dallo stesso Cantone.

Il lupo in Svizzera

Attualmente in Svizzera vivono circa da 130 a 150 lupi e almeno 13 branchi, numeri che sono in aumento. Con la revisione della legge sulla caccia, il Consiglio federale aveva elaborato un progetto volto a regolare meglio la popolazione crescente di lupi e quindi a considerare le esigenze delle regioni di montagna. Tuttavia, detta revisione è stata respinta nel settembre 2020. Il Popolo ha quindi bocciato in particolare anche l’abbattimento a titolo preventivo di lupi.

Per rimediare alla difficile situazione venutasi a creare nelle regioni dove la popolazione di lupi aumenta rapidamente, il 30 giugno 2021, il Consiglio federale ha modificato l’ordinanza sulla caccia con effetto dal 15 luglio 2021, riducendo nettamente la soglia di abbattimento di questa specie. Al contempo, sono state migliorate le condizioni per rafforzare la protezione del bestiame. Una buona protezione del bestiame consente infatti di ridurre al minimo le predazioni da parte del lupo, anche se non può prevenirle completamente. I lupi possono infatti imparare ad aggirare le misure di protezione del bestiame e specializzarsi nelle predazioni di animali da reddito.

Le competenze restano invariate: i Cantoni sono responsabili di decidere in merito all’abbattimento di singoli animali che causano danni. Se vogliono intervenire su un branco, devono ottenere l’approvazione preliminare dell’Ufficio federale dell’ambiente (Ufam).