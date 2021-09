Aumenta l'export di formaggio svizzero

BERNA - Le esportazioni di formaggio svizzero hanno avuto un andamento positivo nel primo semestre del 2021. Le tonnellate vendute all'estero sono state 37'408, ovvero l'8,1% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

In tutte le categorie di prodotti, ad eccezione del formaggio fuso, l'export è cresciuto, indica tramite un comunicato odierno il Servizio di informazione agricola (Landwirtschaftliche Informationsdienst, LID). I più esportati rimangono i formaggi a pasta dura, che però hanno vissuto un incremento contenuto (+1,2%).

Diverso il discorso per quelli a pasta molle, per cui l'aumento è stato del 29% a 59,6 tonnellate. Si tratta della progressione maggiore in termini percentuali, mentre in termini di volume (+1316 tonnellate), la crescita più accentuata è quella dei formaggi semiduri.

Passando ai singoli prodotti, il formaggio svizzero più apprezzato all'estero è nettamente il Gruyère. Le esportazioni di questa tipica specialità elvetica sono salite dell'8,1% a 6377,6 tonnellate.

Secondo il LID, il mercato più importante è stato quello tedesco (15'475 tonnellate), davanti a quello italiano (5839). In generale, l'83% del formaggio finisce in altri Paesi europei, mentre al di fuori dei confini continentali a fare la parte del leone sono gli Stati Uniti e le loro 1978 tonnellate acquistate.