Ha schiacciato con una fajita in mano

GINEVRA - La palla in una mano, una fajita nell'altra. È una schiacciata golosa e benefica, quella immortalata con un video su Instagram dal campione svizzero dell'NBA Thabo Sefolosha. Il cestista losannese vola con i suoi 2 metri di altezza e agguanta il canestro della beneficenza, sotto gli occhi entusiasti di una folla di piccoli fan.

Sefolosha ha aderito alla #MessFreeChallenge, una campagna lanciata dal marchio di alimenti Tex-Mex Old El Paso, a cui hanno partecipato giocatori di basket e sportivi di tutto il mondo. È stata la leggenda del basket francese Tony Parker a sfidare l'amico svizzero, il quale ha letteralmente colto la palla (e la fajita) al balzo.

Una trovata pubblicitaria, per dimostrare che la fajita Old El Paso non rovescia il contenuto - pessima abitudine delle fajitas tradizionali - nemmeno decollando a tre metri e 5 centimetri dal suolo. Ma c'è anche, come detto, un lato umanitario: con la sua partecipazione, Sefolosha ha permesso la donazione di 7.500 pasti messicani al banco alimentare svizzero "Partage". Affinché i fan di Thabo possano contribuire alla raccolta, Old El Paso donerà ulteriori 10 pasti messicani per chiunque pubblichi su Instagram il proprio Slam Dunk #MessFreeChallenge ispirato a Thabo.