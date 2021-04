Gli uomini guardano più porno, con conseguenze

SONDAGGIO Caricamento in corso ... Il tuo consumo di pornografia è aumentato con la pandemia? Notevolmente Abbastanza Non particolarmente / Non è aumentato E' diminuito Non consumo pornografia Non so / altro [{"keyQ":"q_jxn3vd"}] Vota Risultati Il tuo consumo di pornografia è aumentato con la pandemia? Notevolmente 12% (170 voti) 12% Abbastanza 13% (185 voti) 13% Non particolarmente / Non è aumentato 37% (519 voti) 37% E' diminuito 6% (78 voti) 6% Non consumo pornografia 28% (403 voti) 28% Non so / altro 4% (62 voti) 4% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1504488,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"1158229","title":"SONDAGGIO","questions":{"q_jxn3vd":{"a":{"a_vuwd0s":"Notevolmente","a_2v0xm3":"Abbastanza","a_9308wm":"Non particolarmente / Non è aumentato","a_hbpq5":"E' diminuito","a_5bqo58":"Non consumo pornografia","a_0w4pv8":"Non so / altro"},"q":"Il tuo consumo di pornografia è aumentato con la pandemia?","t":"0"}}}

ZURIGO - Il consumo di pornografia su Internet in Svizzera è aumentato di oltre il 20% dall'inizio della pandemia. Lo dimostrano i dati di Pornhub, uno dei maggiori fornitori di contenuti per adulti al mondo.

Mentre per la maggior parte delle giovani famiglie l'home office significa vivere insieme in uno spazio ristretto, per i single che vivono da soli può rivelarsi una nuova forma di solitudine.

Consumi elevati di pornografia - Secondo uno studio dello "Zeitschrift für Sexualforschung", un uomo su tre in Svizzera classifica il proprio consumo di pornografia come "troppo alto". «Durante il lockdown, questo numero è aumentato ulteriormente», spiega Ursina Brun del Re, terapista zurighese del sesso e delle coppie, che studia l'influenza della pornografia sulla sessualità di coppia.

Nessuna erezione - La "SonntagsZeitung" cita l'esempio di Patrick*, 28 anni, single. Da quando lavora da casa, l'assistente marketing guarda porno su Internet più volte al giorno. «Prima mi masturbavo solo ogni due o tre giorni, e prima di andare a dormire». Il suo consumo di pornografia non aveva mai avuto un effetto negativo sulla sua vita, assicura. Ma quando, di recente, una donna ha voluto dormire con lui dopo cena, per la prima volta nella sua vita non è riuscito ad avere un'erezione.

Negli ultimi anni c'è stato un aumento generale della disfunzione erettile, soprattutto tra i giovani uomini, afferma Ursina Brun del Re. Una delle cause, è proprio da rintracciare nel consumo eccessivo di pornografia.

La modalità di eccitazione è desensibilizzata, quindi le persone che ne fruiscono hanno bisogno di immagini sempre più estreme in modo che la loro eccitazione possa continuare ad essere stimolata, spiega la "SonntagsZeitung".

Il modo più efficace per porre rimedio a questo problema è semplicemente allontanarsi temporaneamente dalla sovrastimolazione causata dal porno, consiglia la terapista.