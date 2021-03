Fine marzo da record, mai così caldo

BERNA - Nella giornata di oggi sono stati bruciati diversi record in Svizzera. Come annunciato da Meteonews via Twitter, a Zermatt, Piotta e Disentis non sono mai state raggiunte temperature così alte nel mese di marzo, dall'inizio delle misurazioni.

Wie versprochen – im Vergleich zu gestern wurde es heute noch einmal wärmer. Die 20-Grad-Marke wurde verbreitet geknackt, mit 23-24 Grad wurde es regional sogar schon frühsommerlich warm! In #Zermatt, #Piotta und #Disentis gab es neue Märzrekorde. (km) pic.twitter.com/CGmq7X0J2d — MeteoNews (@MeteoNewsAG) March 30, 2021

Zermatt (VS) con 16 gradi, Piotta (TI) con 19 gradi e Disentis (GR) con 18 gradi hanno "bruciato" ogni record da quando sono iniziate le misurazioni.

Com'era da prevedere, le temperature sono state ancora più alte a Sion (24 gradi), Basilea (24 gradi), Coira (22 gradi), Lugano (22 gradi) e Ginevra (23 gradi).