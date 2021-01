In alcuni cantoni non si può prendere appuntamento per il vaccino

SVITTO - A causa di problemi tecnici, l'iscrizione online per la vaccinazione contro il Covid-19 è stata interrotta in taluni cantoni che utilizzano la piattaforma informatica della Confederazione. Nel frattempo la panne è stata risolta, stando all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Nel canton Svitto, per esempio, più nessuno poteva iscriversi per fissare un appuntamento per la vaccinazione contro il coronavirus, hanno indicato poco prima di mezzogiorno in una nota il Dipartimento svittese dell'interno. Le autorità cantonali hanno allora sospeso le registrazioni per non irritare ulteriormente le persone interessate. Le iscrizioni sono riprese dopo che la Confederazione ha risolto i problemi tecnici della sua piattaforma.

Altri cantoni hanno segnalato la panne alle autorità federali, indica il Dipartimento dell'interno svittese. Concretamente la piattaforma online non consentiva più di attribuire le ore degli appuntamenti, ha precisato all'agenzia Keystone-ATS la farmacista cantonale.

Inoltre, il link inviato via SMS alle persone che auspicano di farsi vaccinare non funzionava più. Appuntamenti spostati sono già stati cancellati. Le ore attribuite dal canton Svitto per il vaccino rimangono tuttavia valide, si precisa ancora nella nota.

Anche nel canton Lucerna 9'300 persone iscritte sono state interessate dalla panne, ha scritto la Cancelleria cantonale. Stando alla società informatica che ha sviluppato la piattaforma della Confederazione, il guasto è stato risolto sabato.

Anche la responsabile della Sezione malattie infettive dell'UFSP, Virginie Masserey, ha confermato questo pomeriggio alla consueta conferenza stampa delle autorità sanitarie che i problemi tecnici erano stati appianati. All'origine della panne v'è un nuovo sistema informatico, ha spiegato.