Oggi a St. Moritz è giornata di test a tappeto

ST. MORITZ - Due hotel di lusso sono in quarantena. A causa della presenza della variante sudafricana del virus, da due strutture di St.Moritz al momento non si esce. Dai test di massa all'interno sono emersi complessivamente due dozzine di casi. Inoltre, le scuole, le strutture diurne e le scuole di sci di St. Moritz sono state chiuse fino a nuovo avviso. Sull'intero territorio comunale vige ora l'obbligo della mascherina. E per la giornata di oggi l'Ufficio dell'igiene pubblica dei Grigioni ha disposto i test a tappeto per tutti.

La popolazione e gli ospiti del Comune sono caldamente invitati a sottoporsi al test del coronavirus. La campagna è gratuita. I test saranno effettuati tra le ore 8 e le ore 18 nelle due ubicazioni Turnhalle/Palestra e Trinkhalle.

Da subito è possibile annunciarsi online (oppure recarsi in loco).

Il test del coronavirus può essere effettuato mediante test salivare anche su bambini tra i 5 e i 12 anni, se accompagnati dai genitori. Se si presentano da soli al test, i bambini e gli adolescenti sotto i 18 anni hanno bisogno di una dichiarazione di consenso dei genitori.

L'Ufficio dell'igiene pubblica è preoccupato perché la nuova variante del virus è nettamente più contagiosa della variante finora predominante in tutto il mondo. L'Ufficio dell'igiene pubblica raccomanda vivamente alla popolazione e agli ospiti di rinunciare a tutti i contatti non indispensabili con altre persone e a rispettare in modo scrupoloso le regole vigenti relative al distanziamento e all'igiene.