Annullati i "Silvesterchlausen"

HERISAU - A causa dell'epidemia, quest'anno le tradizionali maschere dei "Chläusen" non sfileranno in Appenzello Esterno cantando jodel per San Silvestro. L'evento, che si svolge il 31 dicembre e il 13 gennaio, è stato annullato.

Gli abitanti di Appenzello Esterno festeggiano la fine dell'anno due volte, il 31 dicembre e il 13 gennaio, il San Silvestro del vecchio calendario giuliano.

Quest'anno la situazione epidemiologica non permette di tenere i "Silvesterchlausen", ha annunciato venerdì l'esecutivo cantonale. La ricorrenza dei "Chläusen" risale probabilmente alla fine del Medioevo, quando gli abitanti si rifiutarono di passare al calendario gregoriano.

la tradizione prevede che i "Chläusen", che indossano maschere imponenti e costumi sontuosi, si aggirano per le strade del villaggio suonando i loro campanacci e intonando jodel molto lenti senza testo, gli "zäuri". Il 31 dicembre rimangono nei villaggi e il 13 gennaio si spostano di fattoria in fattoria in tutto il cantone.