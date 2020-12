«Nessuna limitazione per le stazioni sciistiche»

BERNA - Una coalizione di parlamentari federali borghesi chiede che le capacità dei comprensori sciistici non siano limitate. Se sarà necessario adottare ulteriori misure, queste devono essere di competenza dei Cantoni e non della Confederazione, affermano.

Il pomo della discordia è un progetto di ordinanza che il Consiglio federale ha inviato qualche giorno fa ai Cantoni e ad altri ambienti per consultazione, come riferito lunedì dai giornali del gruppo Tamedia. In base al progetto, i comprensori sciistici in Svizzera devono rimanere aperti. Tuttavia, per evitare la folla, si dovrebbero applicare misure come restrizioni di capacità o un'ora di chiusura anticipata per i ristoranti e i bar.

L'alleanza, composta principalmente da politici dell'UDC, si dice preoccupata per le «migliaia di imprese colpite, la cui sopravvivenza dipende dalle entrate generate durante le poche settimane di vacanze invernali». Oggi pomeriggio, in una conferenza stampa a Berna, i parlamentari hanno quindi lanciato un appello al Consiglio federale affinché deleghi le decisioni ai Cantoni interessati.

«Non si deve permettere che i concetti di protezione esistenti siano ora sovrastati da restrizioni di capacità», ha detto il consigliere nazionale Albert Rösti (UDC/BE). Le regioni di montagna dipendono dal turismo invernale, ricorda all'alleanza.

Si sono preparate coscienziosamente alla situazione particolare, ha detto il consigliere agli Stati grigionese Martin Schmid (PLR). La Svizzera non deve quindi adottare «un'ordinanza restrittiva e centralizzata» sotto la pressione dei paesi vicini. «Affidiamoci agli impianti di risalita e al settore della ristorazione per l'attuazione dei concetti di protezione», ha aggiunto il consigliere nazionale Philipp Matthias Bregy (PPD/VS).

Secondo Thomas Matter (UDC/ZH), la Commissione dell'economia del Nazionale ha deciso oggi a mezzogiorno di adottare una dichiarazione all'attenzione del plenum. «Questa dichiarazione esorta il Consiglio federale ad astenersi da ulteriori misure nelle località turistiche e a garantire la parità di trattamento delle industrie in tutte le regioni». La dichiarazione sarà discussa domani mentre il Consiglio federale dovrebbe decidere venerdì il pacchetto di misure contro la diffusione del virus durante le feste.

Anche la Commissione delle assicurazioni sociali e della sanità del Consiglio nazionale ha lanciato un appello simile in serata. La limitazione di capacità degli impianti di risalita non dovrebbe essere fissata a due terzi, ma all'80% della capacità totale. In linea di principio, tutti i comprensori sciistici dovrebbero poter iniziare o continuare la loro attività fino a quando le autorità cantonali competenti non avranno preso una decisione.

La commissione raccomanda inoltre che il governo rinunci a richiedere che, fino al 23 dicembre, i clienti di ristoranti, bar e club facciano parte di al massimo due famiglie diverse. Membri di più famiglie dovrebbero potersi anche incontrare in un ambiente privato.

Secondo la Conferenza dei direttori cantonali della sanità, la maggioranza dei Cantoni sostiene in linea di principio le proposte del Consiglio federale, «sebbene siano state presentate numerose posizioni differenziate e mozioni di minoranza».

Il Consiglio federale si trova ad affrontare la pressione delle autorità dei paesi alpini vicini, che hanno tutti scelto, tranne l'Austria, di chiudere gli impianti di risalita. Il governo è in stretto contatto con quelli dei paesi limitrofi.