Covid, via libera al nuovo test sierologico di Roche

BASILEA - Un nuovo test per misurare il livello di anticorpi contro il virus SARS-CoV-2 nel sangue, sviluppato da Roche, ha ricevuto il via libera (per un uso d'emergenza) da parte della Food and Drug Administration (FDA) statunitense. Lo annuncia oggi il colosso farmaceutico in un comunicato.

Il test sierologico - chiamato "Elecsys Anti-SARS-CoV-2 S" - è stato progettato per identificare in modo specifico gli anticorpi contro la proteina "spike" del nuovo coronavirus, ovvero quell'area del patogeno che si lega alla cellula ospite e che costituisce anche il bersaglio di molti dei vaccini sviluppati in questi mesi.

Questo nuovo strumento, spiega Roche, può essere utilizzato per misurare con precisione la risposta immunitaria. Il test fornisce un'indicazione numerica sulla concentrazione degli anticorpi, che può così essere tracciata nel tempo. Questo lo rende utile anche per identificare i pazienti guariti dal Covid-19 che potrebbero essere donatori di plasma.

«Sin dall'inizio di questa pandemia, il nostro obiettivo è stato quello di fornire soluzioni diagnostiche efficaci nella lotta contro il Covid-19», ha spiegato il CEO di Roche Diagnostics, Thomas Schinecker, citato nella nota. E «test sierologici come questi giocheranno un ruolo fondamentale nel misurare la risposta immunitaria indotta in una persona grazie al vaccino».