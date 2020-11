È contro l'utilizzo della mascherina: sospesa una docente

STANS - La scuola di Emmetten, nel canton Nidvaldo, ha sospeso un'insegnante di scuola elementare che in settembre ha collaborato a organizzare una manifestazione ad Altdorf (UR) contro l'obbligo di usare la maschera igienica e che per motivi di salute non la portava in classe.

Il consiglio scolastico del villaggio sul Lago dei Quattro Cantoni ha confermato a Keystone-ATS una notizia in tal senso dei giornali del gruppo CH Media. In una presa di posizione scritta, precisa che rispetta il diritto alla libertà di espressione, ma che era cosciente che il comportamento della donna nella scuola poteva portare a conflitti.

La maestra a metà ottobre aveva presentato alla scuola un certificato medico che la dispensava dall'uso della mascherina. Ma dall'inizio di novembre, a causa della forte diffusione del virus Sars-CoV-2, nel canton Nidvaldo anche gli insegnanti della scuola materna ed elementare hanno dovuto indossare una maschera.

Il consiglio scolastico ha riferito che sono state prese ampie misure con l'obiettivo di permettere alla donna di continuare a insegnare, sia nel rispetto del certificato medico che delle norme di protezione.

I genitori degli scolari sono stati informati del regolamento speciale a favore dell'insegnante, e da parte loro sono giunte parecchie riserve sulla continuazione dell'attività della maestra. Quest'ultima ha quindi accettato di essere sospesa, precisa la direzione della scuola.