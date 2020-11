Imprese responsabili e materiale bellico: in vista due "Sì"

BERNA - Entrambe le iniziative previste in votazione il 29 novembre, sulle imprese responsabili e sul materiale bellico, si dirigono verso l'approvazione del popolo.

È ciò che emerge dal secondo sondaggio di 20 Minuti e Tamedia, a cui hanno partecipato oltre 12'000 cittadini dal 29 al 30 ottobre 2020.

I risultati confermano la tendenza emersa dal primo sondaggio, effettuato a metà ottobre, che indicava una doppia maggioranza per il "sì". A fine mese, lo ricordiamo, i cittadini elvetici si dovranno esprimere su due oggetti: l'iniziativa popolare «Per imprese responsabili - a tutela dell'essere umano e dell'ambiente», e quella «Per il divieto di finanziare i produttori di materiale bellico».

Imprese responsabili - A meno di un mese dal voto, l'apprezzamento nei confronti dell'iniziativa «Per imprese responsabili» si situa al 57%, come due settimane or sono. Mentre l'1% è ancora indeciso, è il 42% dei partecipanti a essere contrario.

Anche la polarizzazione tra partiti politici è confermata: i simpatizzanti di Verdi e PS sostengono il "sì" rispettivamente nel 96% e 92% dei casi, mentre la percentuale rimane decisamente bassa tra gli elettori dell'UDC (28%) e del PLR (23%). Il PPD si trova invece a metà strada, con il 44% di favorevoli.

Gli argomenti più forti sono rimasti gli stessi di metà ottobre: i favorevoli sostengono che il rispetto dell'ambiente e dei diritti umani debba prevalere sui profitti, mentre i contrari temono la possibile ondata di denunce contro le imprese svizzere e sottolineano l'impossibilità di controllare le complesse catene di produzione all'estero.

Materiale bellico - Il margine, nel caso della seconda iniziativa, rimane invece più basso: il "sì" ha raccolto il voto del 51% dei partecipanti, il "no", invece, del 46% degli interpellati, con il 3% che è ancora indeciso.

L'inconciliabilità dei finanziamenti con il concetto di neutralità svizzera rimane l'argomento chiave per i sostenitori dell'iniziativa. D'altra parte, i contrari sostengono che l'approvazione non porterebbe a nulla: non ci sarebbe nessun effetto sulla domanda o sull'offerta mondiale di materiale bellico.

Anche per quest'iniziativa è rimasta piuttosto marcata la chiara distinzione tra votanti di sinistra - oltre al 90% di favorevoli - e di destra - meno del 20% di favorevoli.

Sostegno al femminile - La differenza delle valutazioni tra i due sessi rimane molto marcata: nel caso delle imprese responsabili, il 65% delle donne sostiene la proposta, mentre se votassero solo gli uomini l'iniziativa verrebbe bocciata: la percentuale di favorevoli si fermerebbe al 48%. Per quanto riguarda il materiale bellico la situazione è simile: 62% di "sì" per le donne, 40% di "sì" per gli uomini.

Inoltre, entrambe le iniziative trovano un ampio sostegno nelle città (dove coloro che votano "sì" sono circa il 60-65%) e tra i giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni: circa il 60% è favorevole. Andando avanti con l'età, aumenta invece il sostegno per il "no", per entrambi gli oggetti in votazione.