Treno bloccato in galleria: passeggeri evacuati

ZURIGO / LUCERNA - Brutta esperienza oggi pomeriggio per i passeggeri di un treno interregionale partito dalla stazione centrale di Zurigo e diretto a Lucerna.

Durante il viaggio, infatti, il treno si è improvvisamente fermato all'interno di una galleria, per ciò che sembrerebbe essere un guasto tecnico.

L'attesa nel tunnel di base dello Zimmerberg è durata circa un ora e mezza per i passeggeri, che non potevano far altro che attendere. Alla fine, i viaggiatori sono stati evacuati con l'arrivo di un altro treno, mentre quello bloccato è stato trainato in sicurezza nell'ambito di un'azione coordinata con i pompieri.

La portavoce delle FFS Sabine Baumgartner ha in seguito confermato al portale 20 Minuten che si è trattato di un malfunzionamento tecnico.

Tutti i treni il cui passaggio era previsto su quella tratta tra le 14 e le 16 sono quindi stati dirottati su altri binari, ciò che ha provocato leggeri ritardi. «Ci scusiamo con i passeggeri per i disagi» ha concluso Baumgartner.