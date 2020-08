«Il mio capo mi ha rinchiusa per due ore nella cella frigorifera»

ZURIGO - Erano le sei del mattino quando J.I. ha iniziato la sua giornata in una filiale zurighese della catena di negozi VOI Migros-Partner. All'epoca, la svizzero-tedesca aveva 16 anni e aveva appena iniziato il suo apprendistato nel negozio. Quel giorno lavorava con il vicedirettore di filiale. I due dovevano preparare il negozio prima che aprisse al pubblico. «Eravamo soli e mi ha detto di andare a prendere il pane nella cella frigorifera, per poi cuocerlo nel forno».

L'adolescente è quindi andata a indossare la giacca per proteggersi dal freddo. «Tutto era nuovo per me. Era il mio primo mese da apprendista. Gli ho chiesto diverse cose, comprese alcune spiegazioni sulle diverse mansioni lavorative». Ma secondo J.I., il suo capo era stressato. «Ero già nella cella frigorifera quando gli ho chiesto aiuto a più riprese. Le mie domande lo infastidivano. Allora ha deciso di rinchiudermi. Ho picchiato i pugni sulla porta e ho urlato. Invano. Nessuno è venuto. La porta era chiusa dall'esterno».

«Non volevo morire» - La giovane donna, che ora ha 19 anni, ricorda di aver fatto diverse flessioni sulle gambe per non congelarsi. La temperatura nella cella frigorifera era di -18 gradi. «Non volevo morire. Non sentivo più i piedi e le mani».

«Continua a lavorare» - Dopo due lunghe ore, il suo capo l'avrebbe finalmente liberata dicendo: «Allora, hai finito?». J.I. si ricorda una cosa in particolare: «Avevo un dolore tremendo alla testa. Sono corsa in bagno dove ho vomitato più volte». E aggiunge: «Quando è arrivato il direttore della filiale, gli ho raccontato tutto. Ma ha detto che dovevo continuare a lavorare».

Costretta al silenzio dal padre - La sera, quando è arrivata a casa, J.I. ha raccontato a sua madre la terribile esperienza. Durante un incontro organizzato tra i due superiori, J.I. e la madre, i due uomini avrebbero cercato di minimizzare i fatti: «Hanno detto che non ero rinchiusa nella cella frigorifera e che avrei potuto uscire in qualsiasi momento». La giovane, allora, si era rifiutata di sporgere denuncia: «Mio padre aveva un rapporto commerciale con il capo della filiale. Aveva paura di perdere soldi. Mi ha costretto a non dire a nessuno di questo incidente». Contattato da 20 Minuten, l'uomo non ha voluto parlare.

No comment - È quindi solo ora, tre anni dopo gli eventi, che J.I. ha trovato il coraggio di sporgere denuncia. «Ho aspettato fino alla fine del mio apprendistato per farlo». Il vicedirettore che l'avrebbe rinchiusa nella cella frigorifera, nel frattempo, lavora più nella filiale in questione. Contattato, si è rifiutato di commentare le accuse. Idem per il direttore della filiale.

La polizia cantonale di Zurigo si sta occupando del caso. L'indagine è in corso.