Sette contagi in un campo estivo nei Grigioni

COIRA - Il coronavirus ha toccato un campo estivo nei Grigioni in cui si trovavano circa cento persone (di cui un'ottantina residente nel cantone) di età compresa tra nove e tredici anni. Nel frattempo tra i giovani e gli assistenti sono stati registrati sette contagi. Ne dà notizia oggi il locale Ufficio dell'igiene pubblica.

Durante il campo della durata di sette giorni, nel corso della scorsa settimana sono state svolte prove di rappresentazioni per un concerto di chiusura. In collaborazione con l'organizzatore, i contact tracer hanno potuto adottare in tempi rapidi provvedimenti per il controllo e l'interruzione di catene di contagio. Erano inoltre disponibili i dati di contatto delle persone che hanno assistito alle esibizioni. Grazie al tracciamento sono stati posti in quarantena 42 spettatori.

Da un campo all'altro - Nonostante le risorse per l'attività di contact tracing siano state adeguate, i contact tracer si trovano ad affrontare ulteriori sfide. Infatti nel fine settimana, ancora prima che si manifestassero i sintomi, alcune persone che avevano partecipato al campo giovani hanno raggiunto un altro campo di vacanze. I circa trenta partecipanti sono stati immediatamente posti in quarantena e il campo di vacanze è stato chiuso.

Attualmente 14 persone si trovano in isolamento, 196 persone sono in quarantena e due persone sono ricoverate in ospedale.

Più controlli - Nel corso delle ultime settimane si sono verificati vari focolai d'infezione, in particolare in strutture d'intrattenimento, della ristorazione e del tempo libero. In considerazione di questa evoluzione, su istruzione delle autorità sanitarie federali l'Ufficio dell'igiene pubblica dei Grigioni intensificherà i controlli relativi all'attuazione dei piani di protezione. I gestori di strutture accessibili al pubblico nonché gli organizzatori di manifestazioni devono elaborare e mettere in atto piani di protezione adeguati. Inoltre sono tenuti a verificare la correttezza dei dati di contatto (cognome, nome e numero di telefono) registrati prima di far entrare le persone e a conservarli in un elenco elettronico.

Il controllo e l'applicazione dei piani di protezione rimangono di competenza dei Comuni. Questi ultimi devono rafforzare le loro attività di controllo e verificare maggiormente se i piani di protezione nelle strutture accessibili al pubblico nonché in occasione di manifestazioni vengano messi in atto in modo adeguato. A cadenza settimanale i Comuni comunicheranno il numero dei controlli svolti e dei provvedimenti disposti all'Ufficio dell'igiene pubblica, il quale inoltrerà questi dati all'Ufficio federale della sanità pubblica.