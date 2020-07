Svizzeri curiosi dei vicini: uno su cinque fa ricerche sui social

VICINI CURIOSI Caricamento in corso ... Ti interessa conoscere maggiori dettagli della vita dei tuoi vicini? Sì No Non so / altro Hai già cercato informazioni su di loro sui social? Sì No Non so / altro [{"keyQ":"q_e9t4k"},{"keyQ":"q_9krkmk"}] Vota Risultati Ti interessa conoscere maggiori dettagli della vita dei tuoi vicini? Sì 18% (110 voti) 18% No 79% (492 voti) 79% Non so / altro 4% (22 voti) 4% Hai già cercato informazioni su di loro sui social? Sì 12% (73 voti) 12% No 87% (542 voti) 87% Non so / altro 1% (9 voti) 1% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1448208,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"1022358","title":"VICINI CURIOSI","questions":{"q_e9t4k":{"a":{"a_nvr2r":"Sì","a_g74l2n":"No","a_n9mava":"Non so / altro"},"q":"Ti interessa conoscere maggiori dettagli della vita dei tuoi vicini?","t":"0"},"q_9krkmk":{"a":{"a_nvr2r":"Sì","a_f84si":"No","a_6qruzd":"Non so / altro"},"q":"Hai già cercato informazioni su di loro sui social?","t":"0"}}}

BERNA - La maggioranza degli svizzeri vuole sapere chi sono i vicini di casa e una persona su cinque si informa tramite social per conoscere di più su chi gli vive accanto. È quanto risulta da un sondaggio rappresentativo pubblicato oggi da homegate.ch.

Il 85% degli intervistati conosce i nomi dei vicini, i tre quarti desidera avere maggiori informazioni in merito e circa uno svizzero su cinque ha consultato le reti sociali, in particolare Facebook, per saperne di più.

Anche le piattaforme Instagram e LinkedIn riscuotono ampio successo, afferma homegate.ch. Inoltre una persona su dieci ha già cercato il nome dei vicini in Google, mentre pochissimi (3%) utilizzano le app di incontri, come Tinder.

Sono soprattutto gli over 55 anni, le donne e i nuclei familiari con bambini a conoscere meglio chi vive accanto a loro. I residenti più anziani di solito conoscono tutti i vicini per nome mentre le famiglie attribuiscono molta importanza a buoni rapporti di vicinato visto che i bambini giocano spesso insieme. Le donne mostrano più interesse rispetto agli uomini riguardo alla vita privata dei vicini, mentre il 24% di chi vive solo tende a essere più riservato e a ritenere che non sia affari suo.

L'89% degli intervistati sa se i dirimpettai hanno figli, l'81% se hanno animali domestici, il 79% se sono sposati e il 67% anche la loro professione.

Per il sondaggio online sono state intervistate 1348 persone di età compresa fra i 18 e i 74 anni nelle tre regioni linguistiche tedesca, francese e italiana.

