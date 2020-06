«Ho trasmesso mille franchi con Twint... e i soldi sono spariti»

ZURIGO - Denaro inviato con Twint, che però non è mai arrivato a destinazione. È successo a Livia M., che con l'app elvetica per i pagamenti aveva trasferito 1'000 franchi a Ben K., un suo partner in affari. «Utilizzo volentieri Twint e anche spesso. Ma ora ho perso mille franchi» ha raccontato alla trasmissione SRF Kassensturz.

Il destinatario dei soldi spiega che il suo numero di telefono selezionato per il trasferimento non è collegato a nessun account Twint. E quindi il denaro non è mai arrivato. Mentre Livia afferma di aver ricevuto la conferma del pagamento avvenuto.

UBS: «Ci vuole una denuncia» - Per settimane Livia e Ben hanno fatto il possibile per recuperare i soldi, anche contattando le loro banche. Finché sono riusciti a svelare il mistero: il denaro si trovava su un conto UBS del precedente detentore del numero di telefono di Ben. Un numero che era in effetti collegato a un account Twint.

Il servizio di Kassensturz rende noto che UBS avrebbe a più riprese invitato il proprietario del conto in questione di restituire i soldi. Inoltre, la banca consiglia di sporgere denuncia. A causa del segreto bancario, gli istituti non hanno infatti il permesso di prelevare del denaro da un conto per trasmetterlo a terzi. E questo vale anche quando i soldi finiscono nel posto sbagliato.

La soluzione al problema - Twint si è scusata per il problema. E due giorni dopo l'intervento di Kassensturz, Livia si è vista rimborsare i soldi. Non è chiaro se si tratti di un gesto da parte degli istituti bancari o se il destinatario abbia restituito i mille franchi.

Ora si vuole però fare in modo che una situazione del genere non si verifichi più: Twint spiega che in futuro in caso che cambi il proprietario di un numero di telefono, l'account collegato a Twint si cancellerà automaticamente.