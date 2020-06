Le FFS tornano alla normalità, ma non il traffico passeggeri

BERNA - Biglietti risparmio, carte giornaliere e servizio di ristorazione. Sono alcune delle offerte che le FFS, dopo la crisi del coronavirus, da oggi tornano a riproporre. Un deciso passo verso la normalità dunque, anche se il tasso di utilizzo delle capacità resta basso.

Per quanto riguarda il traffico a lunga percorrenza, siamo al 45% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. In quello regionale, indicano le Ferrovie federali, la percentuale sale al 55%. Per ora i treni sono lontani dall'essere affollati come prima dell'epidemia.

Da questa settimana comunque, l'offerta complessiva delle FFS aumenta e si lascia alle spalle il periodo di restrizioni imposte dal Covid-19. Di nuovo disponibili anche le prenotazioni per gruppi e il trasporto bagagli.