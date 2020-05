Nuove antenne 5G? A Coira non se ne parla (per ora)

COIRA - L'Esecutivo comunale di Coira ha emanato una zona di pianificazione in tutta l'area della città per il 5G - la telefonia mobile di nuova generazione. L'effettivo blocco della costruzione è valido per un massimo di due anni. In questo periodo di tempo non saranno approvati nuovi impianti.

Con la zona di pianificazione, si vuole garantire che vengano tenute presenti le diverse esigenze della popolazione per quanto riguarda il 5G, è stato comunicato oggi. Occorre esaminare una modifica dell'ordinamento per quanto riguarda gli impianti di telefonia mobile, è stato precisato.

Durante il periodo della zona di pianificazione le domande per gli impianti di telefonia mobile richiedono un chiarimento completo. Per l'Esecutivo comunale le licenze di costruzione possono essere concesse solo se conformi all'ordinamento giuridicamente vincolante e alle corrispondenti modifiche previste.

Al momento sono in attesa una serie di richieste per nuove installazioni di telefonia mobile, comprese quelle per il 5G, ha dichiarato il municipale Tom Leibundgut. Prima di concedere un permesso, l'Esecutivo comunale vuole valutare attentamente i pro e i contro, anche perché il tema è fonte d'incertezza per la popolazione.