La spesa a domicilio, ma non in Ticino

BERNA - Se i 65enni non vanno al supermercato, il supermercato va ai 65enni. Con l'emergenza Covid-19 la grande distribuzione potenzia le consegne a domicilio. Con l'aiuto del mondo no-profit.

La Croce Rossa Svizzera e Coop hanno lanciato un servizio di spesa a domicilio per gli anziani, con lo scopo di incoraggiarli a rimanere a casa nei cantoni dove - per ora - un obbligo ancora non c'è. Il servizio è disponibile a Berna, Olten, Zurigo e Losanna, si legge in un comunicato diffuso oggi.

Altre città - forse anche in Ticino - si aggiungeranno in seguito. «I clienti che hanno già compiuto 65 anni possono ordinare telefonicamente o via mail, scegliendo tra un centinaio di prodotti di prima necessità» spiega Coop. «La consegna è gratuita e sarà effettuata il giorno feriale seguente».