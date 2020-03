Cure intensive, la metà dei pazienti ha meno di 65 anni

GINEVRA - Le autorità sanitarie ginevrine hanno fornito ieri un bilancio dettagliato riguardante la situazione Covid-19 nel cantone. I casi positivi sono complessivamente 1604, con 258 persone ricoverate in ospedale, 122 pazienti che hanno potuto fare ritorno a casa e 20 decessi.

Per quanto concerne il quadro delle cure intensive, al momento i reparti ginevrini contano un totale di 50 pazienti, dei quali 48 intubati. A far riflettere è però l'età di questi pazienti. La metà ha infatti meno di 65 anni. Un dato - come più volte sottolineato anche in Ticino dal medico cantonale Giorgio Merlani - che deve rendere attento a non sottovalutare la situazione anche chi appartiene alle categorie a basso rischio.

Le vittime ginevrine di Covid-19 erano nel 70% dei casi persone di oltre 80 anni. Il 25% aveva tra i 65 e gli 80 anni, mentre il restante 5% si situava nella fascia fra i 30 e i 55 anni.