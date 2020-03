Berna pensa di chiudere la frontiera

Chiudere le frontiere, per fermare i contagi dall'Italia. Una misura estrema? Un'ordinanza sarebbe già sul tavolo della consigliera federale Karin Keller-Sutter. In attesa dell'approvazione finale, e delle firme degli altri colleghi di governo.

A riferirlo è il Blick, secondo cui la direttrice del Dipartimento federale di giustizia e polizia avrebbe già pronto un testo che, domani, verrà votato dal governo. La chiusura "totale" del confine con l'Italia non è quindi più un'ipotesi remota. Anche se mancherebbe ancora il consenso di tutti i ministri.

Alcuni punti sono ancora da chiarire. Ad esempio, scrive il quotidiano svizzero-tedesco, se i frontalieri italiani saranno ancora ammessi in Svizzera, o se verranno rilasciati dei permessi speciali. L'ordinanza potrebbe inoltre essere applicata - scrive il Blick - non solo al Ticino ma a tutti i confini tra Svizzera e Ue, in caso la situazione degeneri in Francia, Germania e Austria.

Al momento il testo avrebbe ricevuto l'appoggio di Alain Berset, mentre Ueli Maurer sarebbe contrario. Scettico Ignazio Cassis. Insomma la proposta c'è, ma la discussione è aperta.