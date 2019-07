Rapina in gioielleria, malviventi ancora a piede libero

LOSANNA - I tre uomini armati che martedì hanno rapinato una gioielleria di Losanna, indossavano abiti da cantiere e sono fuggiti prima in bicicletta, poi in auto. La polizia ha emanato oggi un nuovo appello a testimoni con le foto della rapina, delle biciclette e del veicolo usati dai malviventi.

Martedì alle 10:45 circa, i rapinatori sono entrati in una gioielleria situata a un angolo di Place Saint-François e hanno minacciato i dipendenti con una pistola. Hanno preso gioielli e sono poi fuggiti in bici.

I tre uomini indossavano tute da lavoro, elmetti e berretti. Le nuove prove in possesso degli investigatori dimostrano che i rapinatori hanno abbandonato le biciclette in una via del centro e sono saliti su un'auto nera, ritrovata anch'essa poco distante. Il veicolo era stato rubato in Francia qualche giorno prima e aveva targhe vodesi, pure rubate la notte prima, ha precisato la polizia.