Rossi e Viñales, la paura non è passata

SPIELBERG - Lo spavento non è passato del tutto. Valentino Rossi e Maverick Viñales si sono mostrati ancora scossi dopo lo scampato pericolo della scorsa domenica, quando hanno vissuto da protagonisti il pauroso scontro tra Zarco e Morbidelli (giovedì attesi davanti alla Commissione disciplinare). Poca tranquillità a parte, i due piloti si sono in ogni caso mostrati combattivi in vista della seconda prova consecutiva in Austria.

«La gara dello scorso fine settimana è stata spaventosa - ha raccontato Rossi - Alla fine tutti i piloti stanno bene e questa è la cosa principale, ma quanto è successo serva da lezione per tutti noi. Ci divertiamo cercando di finire davanti, ci godiamo le battaglie, ma alla fine la sicurezza è più importante delle posizioni guadagnate. Noi siamo soddisfatti di come si è comportata la moto. Proveremo a migliorare ancora nella prossima prova».

«Io e Valentino siamo molto fortunati a non essere rimasti feriti nell’incidente alla curva 3 - ha invece sottolineato Viñales - Domenica avremo un’altra opportunità per mostrare cosa possiamo fare. Se lavoreremo sodo, potremo recuperare dei punti in classifica».

