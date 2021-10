Walser-Friborgo, è amore: ancora cinque anni insieme

FRIBORGO - Il Friborgo e Samuel Walser hanno rinnovato il loro legame per cinque ulteriori stagioni, ovvero fino al termine del campionato 2026/2027.

L'attaccante è da quattro anni in terra burgunda: «A Friborgo mi sento a mio agio sia dentro sia fuori dal ghiaccio», sono state le parole del giocatore in un comunicato. «La società, i tifosi, il nuovo stadio e l'obiettivo di conquistare il titolo a medio termine mi hanno motivato a prolungare il mio contratto con il club».

In questa stagione il 29enne ha finora totalizzato 10 punti in 19 gare disputate, mentre in totale 68 in 170 partite. Ricordiamo che nella sua carriera il giocatore ha anche difeso i colori di Kloten e Davos, vincendo il titolo con i grigionesi nel 2015.

Dal canto suo il Langnau ha annunciato di aver esteso i contratti degli attaccanti Aleksi Saarela e Keijo Weibel, che resteranno alla Ilfis almeno per altre due stagioni.

