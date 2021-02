«Il rinforzo perfetto per il nostro roster»

ZUGO - Altro rinforzo di spessore per lo Zugo, che dopo Nick Shore - ingaggiato in gennaio - ha messo sotto contratto Justin Abdelkalder. L'esperto attaccante statunitense ha firmato con i Tori sino a fine stagione.

Nella sua lunga carriera oltreoceano il 33enne (187 cm x 97 kg) ha giocato ben 803 partite con i Detroit Red WIngs, mettendo a referto 112 gol e 153 assist.

Entusiasta il ds Reto Kläy: «Abdelkalder è l'innesto perfetto per il nostro roster. Le sue ambizioni sportive sono alte almeno quanto le nostre. In carriera ha già guadagnato molto e non viene a Zugo per i soldi: praticamente non peserà sul nostro budget. Al momento era senza contratto e per questo ha deciso di venire in Svizzera anche per rilanciarsi e mettersi in evidenza».

