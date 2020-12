Il Langnau espugna la Valascia

AMBRÌ - Si ferma a tre vittorie la striscia vincente dell’Ambrì in campionato, sconfitto in casa questo pomeriggio al cospetto dei “Tigers” di Langnau per 1-3. La compagine di Cereda è apparsa inconcludente ed è incappata in una scialba prestazione, che è costata la sconfitta in un'importante sfida contro i rivali bernesi.

Dopo una partenza al rilento e guardinga da parte di entrambe le squadre, nella seconda metà di terzo l’Ambrì ha alzato il proprio ritmo e aumentato la pressione offensiva. Come logica conseguenza, sono aumentati anche i tiri nello specchio della porta. Tanto che, al termine dei primi 20’, ce ne sono stati addirittura 19 a 6 in favore dei padroni di casa. A onore di cronaca, tuttavia, non sono state molte le grandi occasioni da rete per i biancoblù. La più ghiotta è giunta a 1’ dalla sirena con Grassi: dopo una parata imperfetta di Punnenovs, il disco si è impennato per poi adagiarsi sul “tetto” della porta custodita dal portiere lettone.

Il secondo tempo è proseguito sulla falsa riga del primo, ossia con un incontro tutt’altro che spettacolare e sostanzialmente avaro di emozioni. Quantomeno, durante la frazione centrale, si è sbloccato il risultato: a spezzare l’equilibrio è stato Pascal Berger al 28’. Il capitano dei “tigrotti” ha prontamente deviato una conclusione di Blaser, trafiggendo Ciaccio in situazione di superiorità numerica. I bernesi, da quel momento in poi, hanno acquisito un pizzico di fiducia e vigore in più, riuscendo a controllare tutto sommato agevolmente il vantaggio. I leventinesi hanno infatti dato la sensazione di provarci senza la sufficiente convinzione e precisione, risultando così disordinati e imprecisi.

Appena dopo la seconda pausa, con il ghiaccio ancora perfettamente lindo, gli uomini di Franzen hanno trovato un terribile uno-due, che ha messo definitivamente ko l’Ambrì. Sono bastati soli 66” di gioco a Maxwell e Neukom per trovare prima il raddoppio e poi anche lo 0-3. Dapprima, il Top Scorer canadese ha infilato Ciaccio tra i gambali e poi, sfruttando un’erronea uscita dal terzo biancoblù, il numero 64 ha nuovamente punito l’ex compagno di squadra. Dopo l’avvio di frazione shock, Cereda è stato costretto a chiamare il timeout, cercando di spronare i suoi giocatori. Questi ultimi hanno provato a riscattarsi nel finale di match, giostrando più volte senza portiere. In una di queste occasioni, Müller ha trovato l’illusoria rete valsa il definitivo 1-3.

Dopo le ottime recenti prestazioni, l’Ambrì quest’oggi hanno senza dubbio fatto un (grande) passo indietro. I biancoblù, reduci da dodici gol segnati negli ultimi due match disputati, hanno pagato a caro prezzo le polveri bagnate dei propri attaccanti. Probabilmente la migliore notizia di giornata è stato il debutto assoluto in National League del giovane difensore ticinese Karim Del Ponte, schierato come settimo difensore.

Nell'altra gara del pomeriggio il Friborgo si è imposto 5-2 a Davos grazie alle doppiette di Rossi e Mottet e al gol di Stalberg. Reti gialloblù firmate da Turunen ed Herzog.



AMBRÌ – LANGNAU 1-3 (0-0, 0-1, 1-2)

Reti: 27’20” Berger (Blaser, 5c4) 0-1; 40’32” Maxwell (Nilsson, Earl) 0-2; 41’06” Neukom (Lardi, Dostoinov) 0-3; 56’12” Müller (Nättinen, Fora, 6c4) 1-3.

AMBRÌ: Ciaccio; Dotti, Fora; Fischer, Hächler; Pinana, Ngoy; Del Ponte. Zwerger, Müller, Nättinen; Horansky, Flynn, Kneubühler; Dal Pian, Novotny, Rohrbach; Grassi, Kostner, Trisconi; Goi.

Penalità: 4x2’ Ambrì; 4x2’ + 1x10’ (Schilt) Langnau.

Note: Valascia, 0 spettatori. Arbitri: Stricker, Hürlimann; Schlegel, Steenstra.

Ti-press (Alessandro Crinari)