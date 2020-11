Vodesi fermati dal medico cantonale

LOSANNA - Anche il Losanna si ferma. Secondo quanto riportato da 20 minutes, la squadra vodese dovrà rimanere in quarantena da stasera a mezzanotte e fino al prossimo 23 novembre. Un giocatore e un membro della dirigenza sono infatti risultati positivi al tampone.

In virtù di ciò i romandi, già fermati ieri in via precauzionale contro il Rappi, salteranno gli incontri in programma venerdì a Langnau, martedì prossimo in casa contro il Berna e sabato 21 novembre a Davos.

Keystone