Il Davos e la funicolare: i grigionesi hanno ripreso a "sudare" in gruppo

I giocatori del Davos hanno ripreso gli allenamenti collettivi fuori dal ghiaccio e - mantenendo la distanza sociale - hanno deciso di "sudare" su un percorso di una funicolare di montagna. Gli sforzi sono stati filmati (vedi allegato in fondo al testo).

«Giovedì scorso i nostri atletici allenatori hanno sorpreso la squadra con la prima sfida molto dura di questa estate. Non solo i giocatori erano in pista, ma anche i nostri coach!», sono state le parole di Raeto Raffainer su Twitter.

Summer-Challenge 1: „Parsennbahn“



Last Thursday our Athletic Coaches surprised the team with the first very hard challenge of this summer.



Not only the players were on the track, but also our coaches!